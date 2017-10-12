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17:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Средняя зарплата в Нижегородской области может увеличиться с 29 до 35 тысяч рублей к 2020 году

Как доложил на заседании правительства Нижегородской области 12 октября и.о. министра экономики и конкурентной политики Нижегородской области Игорь Норенков, в трудоспособном возрасте находится 1,834 млн. жителей области.

Источник: РИА "Новости"

Прогнозируется, что к 2020 году регион может потерять порядка 3−4% трудоспособного населения. Основная причина, по словам докладчика, это демографическая яма 1990-х годов. При этом отмечается, что спрос на квалифицированную рабочую силу начинает расти в различных отраслях экономики.

«Чтобы привлечь необходимый кадровый потенциал, предприятиям необходимо обеспечить соответствующий уровень оплаты труда. Нами оценивается, что в текущем году темп роста среднемесячной заработной платы в целом по области может составить 108,3% к действующим. В 2018—2020 годах темп роста прогнозируется на уровне 105−105,4% ежегодно. К концу прогнозного периоду, т.е. к 2020 году величина среднемесячной заработной платы в Нижегородской области может составить 35,88 тыс. рублей», — заявил Норенков.

В 2018—2020 годах, с учётом инфляционных темпов в пределах 4−5% в среднем за год, роста реальной заработной платы, а также планируемого увеличения социальных выплат прогнозируется уверенный рост реальных денежных доходов населения на 1−1,2% ежегодно.

В прогнозном периоде численность населения с доходами ниже прожиточного минимума будет сокращаться с 9,8% в 2018 году до 9,5% в 2020 году. Однако, Игорь Норенков признал, что в 2017 году по данным статистической отчётности наблюдается увеличения доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что почти 29 тысяч рублей составила средняя зарплата в Нижегородской области в августе 2017 года.

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