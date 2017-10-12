230 млн рублей направлено на жилье для ветеранов на Дону

Напомним, всего в 2017 году в регионе планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов. Затраты на эти цели составят 239 млн рублей.

На Дону продолжается постановка на жилищный учет ветеранов, а также членов семей погибших инвалидов и участников войны. Срок реализации сертификата о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья составляет девять месяцев.