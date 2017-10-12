230 млн рублей направлено на жилье для ветеранов на Дону
230 млн рублей направлено на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области с начала 2017 года.
230 млн рублей направлено на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области с начала 2017 года.
Согласно информации из официальных источников, за счет федерального бюджета приобрели жилье 179 ветеранов.
Напомним, всего в 2017 году в регионе планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов. Затраты на эти цели составят 239 млн рублей.
На Дону продолжается постановка на жилищный учет ветеранов, а также членов семей погибших инвалидов и участников войны. Срок реализации сертификата о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья составляет девять месяцев.