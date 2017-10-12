Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лукашенко устроил протест Путину на саммите СНГ - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Заявления России «лживы»: Польша ответила на слова о танках НАТО
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Лукашенко устроил протест Путину на саммите СНГ - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Белла Хадид показалась в платье без нижнего белья - СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
17:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

230 млн рублей направлено на жилье для ветеранов на Дону

230 млн рублей направлено на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области с начала 2017 года.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, за счет федерального бюджета приобрели жилье 179 ветеранов.

Напомним, всего в 2017 году в регионе планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов. Затраты на эти цели составят 239 млн рублей.

На Дону продолжается постановка на жилищный учет ветеранов, а также членов семей погибших инвалидов и участников войны. Срок реализации сертификата о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья составляет девять месяцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самой красивой студенткой России признали Анастасию Кобцеву
США выходят из ЮНЕСКО
Путин уволил губернатора Псковской области
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь