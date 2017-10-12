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17:17 (мск), источник: Prokazan.ru

У Центра семьи «Казан» снесут бочки по продаже кваса и торговый киоск

Около Центра семьи «Казан» до 4 ноября должны снести незаконно установленные бочки по продаже кваса и торговый киоск, об этом говорится в сборнике документов на портале мэрии.

Источник: Prokazan.ru

Всего будут демонтированы и перемещены семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В список попали две бочки по реализации кваса и торговый киоск около ул. С. Хакима, 4, а также три торговых павильона около ул. Ямашева, 19б, и торговый павильон «Автомаг» на ул. Дементьева вблизи дома 72.

Все снесенные объекты попадут на специализированную базу «Метроэлектротранса».

Напомним, ранее на снос 25 незаконно установленных торговых объектов собирались потратить 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.

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