У Центра семьи «Казан» снесут бочки по продаже кваса и торговый киоск
Около Центра семьи «Казан» до 4 ноября должны снести незаконно установленные бочки по продаже кваса и торговый киоск, об этом говорится в сборнике документов на портале мэрии.
Около Центра семьи «Казан» до 4 ноября должны снести незаконно установленные бочки по продаже кваса и торговый киоск, об этом говорится в сборнике документов на портале мэрии.
Всего будут демонтированы и перемещены семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В список попали две бочки по реализации кваса и торговый киоск около ул. С. Хакима, 4, а также три торговых павильона около ул. Ямашева, 19б, и торговый павильон «Автомаг» на ул. Дементьева вблизи дома 72.
Все снесенные объекты попадут на специализированную базу «Метроэлектротранса».
Напомним, ранее на снос 25 незаконно установленных торговых объектов собирались потратить 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.