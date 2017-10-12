У Центра семьи «Казан» снесут бочки по продаже кваса и торговый киоск

Всего будут демонтированы и перемещены семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В список попали две бочки по реализации кваса и торговый киоск около ул. С. Хакима, 4, а также три торговых павильона около ул. Ямашева, 19б, и торговый павильон «Автомаг» на ул. Дементьева вблизи дома 72.