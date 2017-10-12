Казанским чиновникам запретили покупать автомобили дороже 2 млн рублей

Источник: Prokazan.ru

Так, руководитель Исполкома, его заместители, главы районов, согласно документу, не могут позволить себе автомобили дороже 2 млн рублей.

— Кроме того, расходы на транспортные услуги, включающие аренду, в месяц не должны превышать 50 тысяч рублей, — говорится в тексте документа.

В документе также сообщается, что Исполком утвердил затраты на приобретение микроавтобуса для перевозки 10 человек и более стоимостью 3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани главам администраций районов подняли зарплаты. Соответствующее постановление подписал мэр города Ильсур Метшин. Так, с 1 октября оклад чиновников увеличен до 10090 рублей. До индексации он составлял 9618 рублей.