Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лукашенко устроил протест Путину на саммите СНГ - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Лукашенко устроил протест Путину на саммите СНГ - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
17:22 (мск), источник: Prokazan.ru

Казанским чиновникам запретили покупать автомобили дороже 2 млн рублей

Исполком Казани утвердил предельную стоимость служебных автомобилей для сотрудников. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии.

Источник: Prokazan.ru

Так, руководитель Исполкома, его заместители, главы районов, согласно документу, не могут позволить себе автомобили дороже 2 млн рублей.

 — Кроме того, расходы на транспортные услуги, включающие аренду, в месяц не должны превышать 50 тысяч рублей, — говорится в тексте документа.

В документе также сообщается, что Исполком утвердил затраты на приобретение микроавтобуса для перевозки 10 человек и более стоимостью 3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани главам администраций районов подняли зарплаты. Соответствующее постановление подписал мэр города Ильсур Метшин. Так, с 1 октября оклад чиновников увеличен до 10090 рублей. До индексации он составлял 9618 рублей.

Кстати, кроме оклада муниципальным служащим выплачивается ряд надбавок — в зависимости от группы замещаемой должности от 60 до 200% должностного оклада.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Зеленодольске мужчине отрезали детородный орган
США выходят из ЮНЕСКО
Путин уволил губернатора Псковской области
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь