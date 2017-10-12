Путин не обсуждал с немецкими бизнесменами турбины Siemens в Крыму

Концерн Siemens считает незаконной поставку в Крым четырех его газовых турбин и судится в российском арбитраже с двумя структурами «Ростеха»: ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт». ОАО, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку этих турбин для проекта в Краснодарском крае, который не был реализован. Действующее ООО, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и модернизировало их в РФ.