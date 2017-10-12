Путин не обсуждал с немецкими бизнесменами турбины Siemens в Крыму
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 окт — РИА Новости. Вопрос о турбинах Siemens в Крыму на встрече президента РФ Владимира Путина с немецким бизнесом не поднимался, сообщил
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 окт — РИА Новости. Вопрос о турбинах Siemens в Крыму на встрече президента РФ Владимира Путина с немецким бизнесом не поднимался, сообщил
«Не поднимался», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Концерн Siemens считает незаконной поставку в Крым четырех его газовых турбин и судится в российском арбитраже с двумя структурами «Ростеха»: ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт». ОАО, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку этих турбин для проекта в Краснодарском крае, который не был реализован. Действующее ООО, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и модернизировало их в РФ.
Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Так, Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции