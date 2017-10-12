Казахстан поможет поставлять нефть для НПЗ в Узбекистане
Москва и Астана окажут поддержку Узбекистану по доставке в республику нефти через территорию Казахстана, заявил президент Казахстана во время саммита лидеров СНГ в Сочи. Об этом сообщает
Москва и Астана окажут поддержку Узбекистану по доставке в республику нефти через территорию Казахстана, заявил президент Казахстана во время саммита лидеров СНГ в Сочи. Об этом сообщает
«По просьбе Узбекистана мы должны через Казахстан провести нефть в сторону Узбекистана для их нефтеперерабатывающего завода», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Для этого, пояснил он, «надо провести работу». «И мы готовы такую поддержку нашим друзьям оказать», — заявил президент.