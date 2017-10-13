ОНФ выявил на Кубани картельный сговор при организации питания в школах
Общероссийский народный фонд выявил в Краснодарском крае «серые» схемы при организации госзаказов на поставку продуктов питания в учебные и оздоровительные учреждения.
Общероссийский народный фонд выявил в Краснодарском крае «серые» схемы при организации госзаказов на поставку продуктов питания в учебные и оздоровительные учреждения.
По данным активистов ОНФ, в Краснодарском крае была обнаружена схема заключения контрактов с помощью ложной конкуренции. Аналогичные механизмы применялись также и в Адыгее, где контракты на поставку питания в
Кроме того, картельные сговоры «фронтовики» выявили на Ставрополье, где в организации госзаказов участвовали аффилированные между собой компании, а снижение начальной цены контракта было минимальным или вообще отсутствовало.
В общей сложности эксперты ОНФ проверили 10 тыс. контрактов и выявили нарушений на 30 млрд рублей. По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты, вся информация о них будет передана в Федеральную антимонопольную службу. Часть данных передается в закрытом режиме, чтобы мошенники «не успели подчистить хвосты», рассказал он. В открытом режиме ОНФ сообщил о сомнительных закупках на 3,14 млрд рублей, сообщает РБК Юг со ссылкой на
Как выяснилось, заказчики допускали нарушения при размещении сведений о контракте и определении его начальной цены, неправомерно уменьшали суммы контракта, нарушали сроки расчета с поставщиком. Также имели место попытки ограничить конкуренцию через выставление определенных условий в конкурсной документации. Допускался уход от конкурентных процедур и необоснованное сокращение числа участников закупки путем разделения предмета одного контракта на несколько отдельных с проведением закупки у единственного поставщика.