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12:19 (мск), источник: Югополис

ОНФ выявил на Кубани картельный сговор при организации питания в школах

Общероссийский народный фонд выявил в Краснодарском крае «серые» схемы при организации госзаказов на поставку продуктов питания в учебные и оздоровительные учреждения.

По данным активистов ОНФ, в Краснодарском крае была обнаружена схема заключения контрактов с помощью ложной конкуренции. Аналогичные механизмы применялись также и в Адыгее, где контракты на поставку питания в дома-интернаты, начиная с 2011 года, выигрывают поочередно два индивидуальных предпринимателя.

Кроме того, картельные сговоры «фронтовики» выявили на Ставрополье, где в организации госзаказов участвовали аффилированные между собой компании, а снижение начальной цены контракта было минимальным или вообще отсутствовало.

В общей сложности эксперты ОНФ проверили 10 тыс. контрактов и выявили нарушений на 30 млрд рублей. По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты, вся информация о них будет передана в Федеральную антимонопольную службу. Часть данных передается в закрытом режиме, чтобы мошенники «не успели подчистить хвосты», рассказал он. В открытом режиме ОНФ сообщил о сомнительных закупках на 3,14 млрд рублей, сообщает РБК Юг со ссылкой на пресс-службу общественной организации.

Ранее сообщалось о том, что в мае 2017 года Контрольно-счетная палата Краснодарского края обнаружила по итогам 2015 года нарушения в закупках для государственных и муниципальных нужд на сумму 3,59 млрд рублей.

Как выяснилось, заказчики допускали нарушения при размещении сведений о контракте и определении его начальной цены, неправомерно уменьшали суммы контракта, нарушали сроки расчета с поставщиком. Также имели место попытки ограничить конкуренцию через выставление определенных условий в конкурсной документации. Допускался уход от конкурентных процедур и необоснованное сокращение числа участников закупки путем разделения предмета одного контракта на несколько отдельных с проведением закупки у единственного поставщика.

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