ОНФ выявил на Кубани картельный сговор при организации питания в школах

По данным активистов ОНФ, в Краснодарском крае была обнаружена схема заключения контрактов с помощью ложной конкуренции. Аналогичные механизмы применялись также и в Адыгее, где контракты на поставку питания в дома-интернаты, начиная с 2011 года, выигрывают поочередно два индивидуальных предпринимателя.

Кроме того, картельные сговоры «фронтовики» выявили на Ставрополье, где в организации госзаказов участвовали аффилированные между собой компании, а снижение начальной цены контракта было минимальным или вообще отсутствовало.

В общей сложности эксперты ОНФ проверили 10 тыс. контрактов и выявили нарушений на 30 млрд рублей. По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты, вся информация о них будет передана в Федеральную антимонопольную службу. Часть данных передается в закрытом режиме, чтобы мошенники «не успели подчистить хвосты», рассказал он. В открытом режиме ОНФ сообщил о сомнительных закупках на 3,14 млрд рублей, сообщает РБК Юг со ссылкой на пресс-службу общественной организации.

Ранее сообщалось о том, что в мае 2017 года Контрольно-счетная палата Краснодарского края обнаружила по итогам 2015 года нарушения в закупках для государственных и муниципальных нужд на сумму 3,59 млрд рублей.