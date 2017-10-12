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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

ФПБ выступает за изменения в системе оплаты труда бюджетников

Среди предложений — применение при формировании окладов вместо размера тарифной ставки 1-го разряда установленный размер минимальной заработной платы, а также упрощение процедуры согласования использования сэкономленных средств.

Источник: БЕЛТА

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за изменения в системе оплаты труда работников бюджетной сферы. Такая информация размещена на сайте ФПБ по итогам заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщает БЕЛТА.

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Среди предложений — применение при формировании окладов вместо размера тарифной ставки 1-го разряда установленный размер минимальной заработной платы, а также упрощение процедуры согласования использования сэкономленных средств.

По словам председателя ФПБ Михаила Орды, тарифную сетку необходимо в корне менять. «Мы надеемся, что социальные партнеры поддержат наши предложения, поскольку уже назрела необходимость принимать принципиальные решения по этому вопросу», — отметил он.

Все предложения до 23 октября будут отработаны рабочей группой, созданной из представителей профсоюзов, нанимателей и правительства, после чего внесены на рассмотрение сопредседателей Национального совета.

На заседании обсуждались и другие актуальные темы, в том числе создание в регионах большего количества новых рабочих мест, пересмотр порядка привлечения работников к материальной ответственности, более активное применение программы добровольного страхования дополнительных пенсий.

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