Российский «Газпромбанк» поможет Минфину Беларуси на финансовом рынке Китая

Источник: Ежедневник.by

Как сообщается на сайте Минфина Беларуси, со стороны Министерства финансов Соглашение подписал Министр финансов Амарин В. В., от «Газпромбанк» АО — Первый Вице-Президент Шулаков Д. В.

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В соответствии с Соглашением о сотрудничестве «Газпромбанк» АО будет оказывать Министерству финансов информационно-организационную и консультационную поддержку в рамках работы по расширению присутствия Республики Беларусь на финансовых рынках России и Китая.



Соглашение призвано содействовать решению приоритетных задач укрепления финансовой стабильности Республики Беларусь и диверсификации источников финансирования бюджета.