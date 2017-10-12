Российский «Газпромбанк» поможет Минфину Беларуси на финансовом рынке Китая
Соответствующее соглашение между «Газпромбанк» АО и Министерством финансов Беларуси подписано 12 октября 2017 года в г. Минске.
Соответствующее соглашение между «Газпромбанк» АО и Министерством финансов Беларуси подписано 12 октября 2017 года в г. Минске.
Как сообщается на сайте Минфина Беларуси, со стороны Министерства финансов Соглашение подписал Министр финансов Амарин В. В., от «Газпромбанк» АО — Первый
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве «Газпромбанк» АО будет оказывать Министерству финансов
Соглашение призвано содействовать решению приоритетных задач укрепления финансовой стабильности Республики Беларусь и диверсификации источников финансирования бюджета.
«Газпромбанк» АО — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.
«Газпромбанк» АО занимает лидирующие позиции на российском финансовом рынке. С 2015 года банк является рейтинговым консультантом Министерства финансов Российской Федерации.