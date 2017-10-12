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22:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе

Международный валютный фонд предупредил о грядущем мировом финансовом кризисе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По прогнозам МВФ, к этому приведет непомерное долговое бремя стран G20 (около 135 триллионов долларов), а также политика центральных банков и участников рынка, которые все чаще склонны к рискованным операциям.

Однако, ждать экономического коллапса, который был в 2008 году, не стоит. Новый кризис будет в несколько раз слабее, сообщают эксперты МВФ. Но он все равно нанесет ощутимый урон мировой экономике.

По прогнозам экономистов, цены на акции упадут на 15%, а глобальный ВВП сократится на 1,7%.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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