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20:41 (мск), источник: RNS

«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Юрий Лончаков ушел с должности.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ФГБУ ““НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина”” (ЦПК им. Гагарина) Юрия Лончакова, временно исполняющим обязанности начальника ЦПК им. Гагарина назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя Начальника по управлению и развитию», — сообщили RNS в пресс-службе «Роскосмоса».

По окончании лечения Лончаков перейдет на другую работу, отмечается в сообщении.

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