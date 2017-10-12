«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов

«В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ФГБУ ““НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина”” (ЦПК им. Гагарина) Юрия Лончакова, временно исполняющим обязанности начальника ЦПК им. Гагарина назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя Начальника по управлению и развитию», — сообщили RNS в пресс-службе «Роскосмоса».