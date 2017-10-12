Делегация Узбекистана примет участие в заседании МВФ и ВБ
Планируется утвердить годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудить широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.
Планируется утвердить годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудить широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.
Делегация Республики Узбекистан в составе заместителя
Планируется утвердить годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудить широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.