Делегация Узбекистана примет участие в заседании МВФ и ВБ

Делегация Узбекистана примет участие в заседании МВФ и ВБ

Планируется утвердить годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудить широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.