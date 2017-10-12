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12 октября, источник: UzReport.news

Делегация Узбекистана примет участие в заседании МВФ и ВБ

Планируется утвердить годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудить широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.

Источник: UzReport.news

Делегация Республики Узбекистан в составе заместителя Премьер-министра Жамшида Кучкарова и председателя Центрального банка Мамаризо Нурмуратова 13—15 октября примет участие в очередном Ежегодном заседании Совета управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в г. Вашингтоне.

Планируется утвердить годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудить широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.

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