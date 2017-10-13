Ростовчанам выделят дополнительные средства на покупку квартир

— Мы с мужем и детьми проживали у родителей, у которых был большой дом, места в нем хватало на всех. Кроме нас там жили еще брат мужа с женой. Родители, как собственники, имеют право получить сертификат, но вряд ли смогут купить на него жилье, равноценное тому, что было. Где будем жить мы и семья брата, непонятно, — переживает мама двойняшек-первоклашек Ирина Ковалева.

Сейчас она вместе с детьми и родственниками-погорельцами ютится в 45-метровой «двушке», хозяева которой — родители Ирины — вообще переехали на неотапливаемую дачу за город.

Механизм поддержки таких, как она, и пытаются найти региональные власти.

— Мы хотим оказать помощь тем, кто не проходит по жилищным сертификатам, из расчета по социальной норме -18 квадратных метров на человека, — сообщили на заседании оперативного штаба по поддержке погорельцев.

Причем стоимость квадратного метра должна быть не более 36,6 тысячи рублей. В регионе провели расчеты, и получилось, что на эти цели необходимо 568 миллионов рублей. Часть средств область рассчитывает получить из федерального бюджета. Уже в ноябре Заксобрание Ростовской области примет закон, в котором будут прописаны механизмы получения финансовой поддержки и указано, кто будет иметь на нее право.

Как заявили в донском правительстве, средства будут выделять максимально быстро — при условии наличия у пострадавших соответствующих документов. А с этим как раз таки все непросто. Десятки семей через суд сейчас доказывают, что они проживали в сгоревших домах.

— Я жила с детьми и мужем, но не смогла получить даже 100 тысяч рублей материальной помощи за утраченное имущество, так как не была прописана в квартире. Как сказал адвокат, показаний родных и соседей в суде будет недостаточно. Нужно искать какие-то справки, что я водила детей в ближайший детсад или поликлинику, ездила на работу из дома, где мы жили до пожара. В общем, чтобы доказать, казалось бы, очевидное, предстоит потратить немало сил, времени и нервов, — продолжает Ирина Ковалева.