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17:00 (мск), источник: Новый Калининград

Дятлова: Движение транспорта по очередному этапу Северного обхода откроют в мае 2018 года

Руководитель областного министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова во время рабочего выезда на место строительства третьего подэтапа Северного обхода в четверг заявила о том, что движение транспорта по очередному этапу обхода областного центра будет открыто в мае 2018 года, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

На данном участке дороги планируется устройство транспортной развязки в разных уровнях с автодорогой на Гурьевск и строительство дополнительной развязки около железной дороги, что позволит обустроить дополнительный выезд из города на Северный обход. При этом транспортная развязка предусмотрена в составе Северного обхода. За проектирование и строительство дороги от развязки до уличной сети Гурьевска отвечает муниципальное образование.

«В рамках августовского совещания, проходившего в Калининградской области, по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада под руководством Президента РФ Владимира Путина губернатор Антон Алиханов обратился к главе государства с просьбой поддержать строительство Северного обхода. Было принято решение о выделении денежных средств в размере более 7 миллиардов рублей. Подрядная организация взяла на себя обязательства обеспечить к мировому футбольному первенству прямой ход по этой трассе», — сообщила Дятлова.

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