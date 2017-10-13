Дятлова: Движение транспорта по очередному этапу Северного обхода откроют в мае 2018 года

На данном участке дороги планируется устройство транспортной развязки в разных уровнях с автодорогой на Гурьевск и строительство дополнительной развязки около железной дороги, что позволит обустроить дополнительный выезд из города на Северный обход. При этом транспортная развязка предусмотрена в составе Северного обхода. За проектирование и строительство дороги от развязки до уличной сети Гурьевска отвечает муниципальное образование.
«В рамках августовского совещания, проходившего в Калининградской области, по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада под руководством Президента РФ Владимира Путина губернатор Антон Алиханов обратился к главе государства с просьбой поддержать строительство Северного обхода. Было принято решение о выделении денежных средств в размере более 7 миллиардов рублей. Подрядная организация взяла на себя обязательства обеспечить к мировому футбольному первенству прямой ход по этой трассе», — сообщила Дятлова.