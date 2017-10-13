Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Ученые подслушали, о чем люди говорят во сне
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Крым российский: восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Жена Андрея Аршавина опровергла слухи о расставании с футболистом
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10:38 (мск), источник: Volga News

Самара получит дополнительные более 467 млн рублей из вышестоящих бюджетов

В четверг, 12 октября, городская дума Самары внесла изменения в бюджет 2017 и 2018 годов. Сначала изменения обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике, а затем утвердили на пленарном заседании под председательством Галины Андрияновой.

Источник: Reuters

С докладом выступила заместитель главы города — руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова. В первую очередь, изменения связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в сумме 170,2 млн рублей.

Они в основном предназначены для строительства детского сада в третьем микрорайоне «Волгаря», благоустройства территорий вдоль гостевых туристических маршрутов, проектирования и строительства резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с территории, на которой расположен футбольный стадион.

В 2018 г. из вышестоящих бюджетов ожидается поступление дополнительных 297 млн руб. на различные объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу.

Также изменения внесены по причине перераспределения средств бюджета. К примеру, удалось сэкономить на выплатах процентов по коммерческим кредитам, взятым у государственного казначейства под 0,1% годовых. В результате дополнительные средства будут выделены на ремонт Струковского сада — 15 млн руб., Куйбышевского откоса и Вилоновского склона — 6,4 млн рублей. Также изысканы деньги на проведение обследования школы № 46.

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы Сергей Тюлевин отметил, что работа над бюджетом идет в плотном взаимодействии с городской администрацией: «Бюджет — это живой механизм, который постоянно требует отладки, корректировки. И мы всегда следим, чтобы средства выделялись на первоочередные вопросы. Сегодня речь шла о сумме в 170 млн рублей из вышестоящих бюджетов. Эти средства мы отнесли на значимые мероприятия и объекты. Например, на завершение реконструкции объекта культурного наследия — Струковского сада, где уже выполнен большой объем работ. Средства также выделяются на школы, детские сады, благоустройство территорий на туристических маршрутах к чемпионату мира. И мы видим, что деньги расходуются рачительно. Наш город преображается день ото дня».

Первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин также отметил слаженную работу городской администрации и депутатов. «Изменения в бюджет коснулись тех объектов, которые нужно успеть сделать до конца года, — подчеркнул он. — Деньги выделены на строительство детского сада в “Волгаре”, который мы возводим совместно с областью. А также на обследование школы № 46: для того, чтобы начать ремонт, сначала надо выполнить проектные работы».

Касаясь вопросов, связанных с подготовкой к чемпионату мира, Владимир Сластенин сообщил, что должны быть завершены работы по локальным очистным сооружениям, по благоустройству территорий на туристических маршрутах.

«У нас здесь порядка 2,2 тыс. объектов, и 722 из них — на маршрутах первой категории, — рассказал первый заместитель главы города. — Не готовы из них только сложные объекты культурного наследия, где несколько собственников. Это примерно 70−80 домов. Думаю, мы с ними справимся к июню следующего года».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водитель джипа, протаранивший здание, не понесет ответственности
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Глава Amazon Studios отстранен после обвинений в домогательствах
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с банковской карты
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь