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10:01 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородскому бюджету не хватает 25 млрд рублей

Нижегородскому бюджету не хватает 25 млрд рублей, чтобы удовлетворить все заявки, которые возникают у органов исполнительной власти. Об этом заявила глава нижегородского минфина Ольга Сулима.

Источник: Reuters

По ее словам, проект областного бюджета на 2018 год, который до 25 октября должен быть внесен на рассмотрение регионального парламента, предусматривает экономию средств по второстепенным статьям и перераспределение средств на самые необходимые статьи расходов.

По данным минфина, доходы областного бюджета в 2018 году должны составить более 130 млрд рублей, расходы — более 129 млрд рублей. Профицит областного бюджета составит более 970 млн рублей.

«Профицит областного бюджета должен служить источником возврата бюджетного кредита. И если бы не была начата программа реструктуризации долгов, он должен был бы составить 13 млрд рублей. Обеспечить такой рост доходов — более чем на 20% — не в состоянии сегодня ни один регион. Ни Москва, ни Санкт-Петербург, никто», — уверена Сулима.

«Поэтому есть указ президента о реструктуризации долгов по кредитам, выданным регионам в 2013—2017 годах. Реструктуризируются как трехлетние кредиты, так и пятилетние. Общий объём таких кредитов у нас более 18 млрд рублей. В 2018 — 2019 годах будет проведена реструктуризация в виде 5% от общей суммы задолженности. Это как раз 974 млн рублей. В последующие пять лет кредиты должны выплачиваться равными долями, но если до конца 2019 года мы сможем нарастить свою собственную налоговую базу выше 4% или индекс инфляции, то будем иметь право продлить реструктуризацию еще на пять лет и сможем возвращать кредиты на уровне 5%», — отметила Сулима.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на заседании президиума Госсовета в Ульяновске президент РФ Владимир Путин заявил о запуске программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Старт программы намечен на 2018 год.

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