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03:13 (мск), источник: РБК

ЦБ признал незаконным списание комиссий со «спящих» карточных счетов

Банки не вправе списывать комиссии за обслуживание «спящих» счетов, по которым не проведена ежегодная идентификация владельца и не проводятся операции, разъяснили в Центробанке. Однако прямого запрета на эти операции нет.

Источник: Reuters

Центробанк признал незаконным взимание комиссии за обслуживание неиспользуемых в течение длительного времени счетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение регулятора.

​Это положение особенно актуально для владельцев банковских карт, которые не закрыли счет после истечения срока действия карты. Начисление комиссии в этом случае, которое часто становится неожиданным для владельцев и может длиться годами, признано незаконным.

По закону банки должны раз в год обновлять данные о клиентах. Центробанк разъяснил, что банки не вправе списывать комиссию за обслуживание счета, если данные о клиенте не обновлялись более года и операции по счету не проводятся. При этом банк вправе не обновлять данные о клиенте, если не смог связаться с ним и получить информацию, а операции по счету не проводятся.

Экс-глава комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин пояснил изданию, что банки не будут отказываться от практики списания комиссии со «спящих» счетов.

«В банках списание комиссий происходит в автоматическом режиме, чаще всего ночью; чтобы вычленить среди всех клиентов банка клиентов с незавершенной повторной идентификацией, придется вносить серьезные изменения в программное обеспечение. Это долго и дорого, и потому вносить подобные изменения банки будут лишь после соответствующих требований ЦБ», — сказал он.

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6 октября© Ньюстюб
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