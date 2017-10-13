ЦБ признал незаконным списание комиссий со «спящих» карточных счетов

Источник: Reuters

Центробанк признал незаконным взимание комиссии за обслуживание неиспользуемых в течение длительного времени счетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение регулятора.

​Это положение особенно актуально для владельцев банковских карт, которые не закрыли счет после истечения срока действия карты. Начисление комиссии в этом случае, которое часто становится неожиданным для владельцев и может длиться годами, признано незаконным.

По закону банки должны раз в год обновлять данные о клиентах. Центробанк разъяснил, что банки не вправе списывать комиссию за обслуживание счета, если данные о клиенте не обновлялись более года и операции по счету не проводятся. При этом банк вправе не обновлять данные о клиенте, если не смог связаться с ним и получить информацию, а операции по счету не проводятся.

Экс-глава комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин пояснил изданию, что банки не будут отказываться от практики списания комиссии со «спящих» счетов.