Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
СМИ: беременная Ковальчук поделилась фото с мужем
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
05:15 (мск), источник: Восток Медиа

Застройщику «Казачьей горы» в Хабаровске дадут деньги для сдачи

«СамСтрой» получит около 200 миллионов рублей, чтобы достроить проблемный объект.

Источник: Восток Медиа

Правительство Хабаровского края увеличит размер госгарантии для компании «СамСтрой», возводящей жилой комплекс на улице Тихоокеанской. Почти 200 миллионов рублей от банка застройщик получит, чтобы, наконец, завершить возведение многоквартирного дома.

Из-за низких темпов строительства дольщики периодически выходят на пикеты и обращаются за помощью к краевым властям. На застройщика это не особо влияет. В связи с этим председатель комитета Госстройнадзора и экспертизы правительства Хабаровского края Олег Сутурин на заседании в правительстве региона заявил, что есть три варианта развития событий: дополнительное кредитование «СамСтроя», поиск инвесторов, которые доделают дом за свои деньги, и банкротство с последующей продажей недоделанного объекта другому юридическому лицу.

Участники заседания решили пойти по самому оптимистическому пути. Сбербанк готов предоставить «СамСтрою» кредит, чтобы компания достроила дом. Чтобы дать застройщику деньги, банк попросил краевое правительство предоставить госгарантию не на 66 миллионов, как планировалась раньше, а на сумму около 200 миллионов рублей.

«Наша позиция заключается в том, что единственный возможный вариант событий — это достройка дома. У компании перед Сбербанком сейчас есть задолженность в размере 454 миллиона рублей: 378 миллионов — основной долг, а остальное — проценты. Основной долг находится у нас на пролонгации и не является просроченным», — сказал управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк» Сергей Юрченко.

По его словам, единственным сдерживающим фактором для выдачи кредита является, что «СамСтрой» до сих пор не рассчитался за прошлый заём, когда региональное правительство дало госгарантию на 33 миллиона рублей. Пока застройщик не выплатит этот долг, банк не даст ему новый кредит.

Сейчас для получения дополнительного дохода «СамСтрой» начал строить гаражи на территории объекта. По словам руководителя компании Владимира Фридмана, в самом доме осталось проложить трубы на пяти этажах, сделать стяжку и вставить входные двери. Завершить эти работы он обещает до конца года.

«Есть желание достроить дом, и это единственное правильное решение. Других и не может быть, потому что мы должны обеспечить наших граждан жильём, которое они купили», — заявил губернатор края Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сдать «Казачью гору» в 2010 году должна была компания «Мыс», но незадолго до официальной передачи в эксплуатацию обанкротилась. Новый застройщик — приморское предприятие «Виола» — со временем отказался от проблемной стройплощадки. Когда в дело включился «СамСтрой», строительство сдвинулось с мёртвой точки. Хабаровчанам пообещали сдать высотку уже в сентябре 2015 года, однако у застройщика возникли проблемы. Руководство организации называло возникшие трудности временными и рассчитывало получить под государственные гарантии 100 миллионов рублей. В прошлом году краевое правительство помогло строителям, но они использовали только 33 миллиона. Срок гарантии кончился и компания попросила ещё 66 миллионов. В сентябре этого года регион вновь пошёл навстречу застройщику и одобрил гарантию на заявленную сумму.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Марлины» скоро презентуют во Владивостоке новый альбом
Работу хабаровского ювелира приняли в постоянную экспозицию Эрмитажа
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
В Минобороны рассказали о новых комплексах мгновенного удара США
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Депутаты испытают южнокорейских секретарей-роботов
Россию заподозрили в попытке влиять на США с помощью покемонов
Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за $12 тысяч
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь