Застройщику «Казачьей горы» в Хабаровске дадут деньги для сдачи

Источник: Восток Медиа

Правительство Хабаровского края увеличит размер госгарантии для компании «СамСтрой», возводящей жилой комплекс на улице Тихоокеанской. Почти 200 миллионов рублей от банка застройщик получит, чтобы, наконец, завершить возведение многоквартирного дома.

Из-за низких темпов строительства дольщики периодически выходят на пикеты и обращаются за помощью к краевым властям. На застройщика это не особо влияет. В связи с этим председатель комитета Госстройнадзора и экспертизы правительства Хабаровского края Олег Сутурин на заседании в правительстве региона заявил, что есть три варианта развития событий: дополнительное кредитование «СамСтроя», поиск инвесторов, которые доделают дом за свои деньги, и банкротство с последующей продажей недоделанного объекта другому юридическому лицу.

Участники заседания решили пойти по самому оптимистическому пути. Сбербанк готов предоставить «СамСтрою» кредит, чтобы компания достроила дом. Чтобы дать застройщику деньги, банк попросил краевое правительство предоставить госгарантию не на 66 миллионов, как планировалась раньше, а на сумму около 200 миллионов рублей.

«Наша позиция заключается в том, что единственный возможный вариант событий — это достройка дома. У компании перед Сбербанком сейчас есть задолженность в размере 454 миллиона рублей: 378 миллионов — основной долг, а остальное — проценты. Основной долг находится у нас на пролонгации и не является просроченным», — сказал управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк» Сергей Юрченко.

По его словам, единственным сдерживающим фактором для выдачи кредита является, что «СамСтрой» до сих пор не рассчитался за прошлый заём, когда региональное правительство дало госгарантию на 33 миллиона рублей. Пока застройщик не выплатит этот долг, банк не даст ему новый кредит.

Сейчас для получения дополнительного дохода «СамСтрой» начал строить гаражи на территории объекта. По словам руководителя компании Владимира Фридмана, в самом доме осталось проложить трубы на пяти этажах, сделать стяжку и вставить входные двери. Завершить эти работы он обещает до конца года.

«Есть желание достроить дом, и это единственное правильное решение. Других и не может быть, потому что мы должны обеспечить наших граждан жильём, которое они купили», — заявил губернатор края Вячеслав Шпорт.