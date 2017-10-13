Застройщику «Казачьей горы» в Хабаровске дадут деньги для сдачи
«СамСтрой» получит около 200 миллионов рублей, чтобы достроить проблемный объект.
«СамСтрой» получит около 200 миллионов рублей, чтобы достроить проблемный объект.
Правительство Хабаровского края увеличит размер госгарантии для компании «СамСтрой», возводящей жилой комплекс на улице Тихоокеанской. Почти 200 миллионов рублей от банка застройщик получит, чтобы, наконец, завершить возведение многоквартирного дома.
Участники заседания решили пойти по самому оптимистическому пути. Сбербанк готов предоставить «СамСтрою» кредит, чтобы компания достроила дом. Чтобы дать застройщику деньги, банк попросил краевое правительство предоставить госгарантию не на 66 миллионов, как планировалась раньше, а на сумму около 200 миллионов рублей.
«Наша позиция заключается в том, что единственный возможный вариант событий — это достройка дома. У компании перед Сбербанком сейчас есть задолженность в размере 454 миллиона рублей: 378 миллионов — основной долг, а остальное — проценты. Основной долг находится у нас на пролонгации и не является просроченным», — сказал управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк» Сергей Юрченко.
Сейчас для получения дополнительного дохода «СамСтрой» начал строить гаражи на территории объекта. По словам руководителя компании Владимира Фридмана, в самом доме осталось проложить трубы на пяти этажах, сделать стяжку и вставить входные двери. Завершить эти работы он обещает до конца года.
«Есть желание достроить дом, и это единственное правильное решение. Других и не может быть, потому что мы должны обеспечить наших граждан жильём, которое они купили», — заявил губернатор края Вячеслав Шпорт.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сдать «Казачью гору» в 2010 году должна была компания «Мыс», но незадолго до официальной передачи в эксплуатацию обанкротилась. Новый застройщик — приморское предприятие «Виола» — со временем отказался от проблемной стройплощадки. Когда в дело включился «СамСтрой», строительство сдвинулось с мёртвой точки. Хабаровчанам пообещали сдать высотку уже в сентябре 2015 года, однако у застройщика возникли проблемы. Руководство организации называло возникшие трудности временными и рассчитывало получить под государственные гарантии 100 миллионов рублей. В прошлом году краевое правительство помогло строителям, но они использовали только 33 миллиона. Срок гарантии кончился и компания попросила ещё 66 миллионов. В сентябре этого года регион вновь пошёл навстречу застройщику и одобрил гарантию на заявленную сумму.