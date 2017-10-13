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05:37 (мск), источник: Newslab.ru

За опоздание на рейс туристке заплатят 258 тысяч рублей

Женщина не смогла улететь в Китай.

Источник: AP 2017

Туристка из Красноярска отсудила компенсацию за опоздание на чартерный рейс в Китай по вине туроператора. В ноябре 2016 женщина собиралась отдыхать за границей, она приобрела 10-дневный тур на остров Хайнань в компании «БГТ Красноярск». Стоимость путевки на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле со включенными завтраками составила 76,2 тыс. рублей.

За 2 дня до вылета в агентстве выдали пакет документов, в том числе маршрутные квитанции электронных билетов, в которых было указано время вылета из аэропорта. Туристы прибыли для регистрации на чартерный рейс за 2,5 часа до вылета, но оказалось, что самолет улетел полчаса назад. Пострадавшая женщина обратилась к турагенту «БГТ Красноярск» и к туроператору «Русь-Тур» с претензиями о возврате денег, но в компаниях ей отказали.

Женщина обратилась в суд, ответчиком признали компанию «Руст-Тур», так как по закону туроператор несет ответственность перед туристом за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться эти услуги.

В июне 2017 года Железнодорожный районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО «Русь-Тур» в пользу истицы стоимость путевки, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы на представителя, всего 224,9 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда ООО «БГТ Красноярск» должно было заплатить красноярке 2 тыс. рублей компенсации морального вреда, 1 тыс. рублей штрафа и 13,3 тыс. рублей затрат на услуги представителя, всего 15,3 тыс. рублей.

Оба ответчика обжаловали судебное решение, Красноярский краевой суд определил только одного ответчика по делу — компанию «Русь-Тур». Суд отменил судебное решение в части взыскания с турагента компенсации, но вместе с тем увеличил размер взыскания судебных расходов с туроператора до 26,6 тыс. рублей, а в остальной части оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Таким образом, женщине постановили возместить 258,2 тыс. рублей.

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