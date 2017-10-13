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05:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Южнокорейская корпорация вышла из состава акционеров Хабаровского аэропорта

Южнокорейская корпорация «Международный аэропорт Инчхон», управляющая аэропортом Инчхон (Сеул), вышла из состава акционеров ОАО «Хабаровский аэропорт».

Источник: Reuters

«Возможность выхода [корпорации] из акционерного капитала была предусмотрена акционерным соглашением, заключенным в 2011 году. Выкуп проходил в два этапа -5% в сентябре 2016 года, еще 5% — 31 августа 2017 года», — рассказал начальник департамента информации и общественных связей ООО «УК Комакс» (управляющая компания Хабаровского аэропорта) Дмитрий Кузьмин.

Собеседник уточнил, что такие действия обусловлены изменением стратегии южнокорейской корпорации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

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