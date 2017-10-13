Южнокорейская корпорация вышла из состава акционеров Хабаровского аэропорта
Южнокорейская корпорация «Международный аэропорт Инчхон», управляющая аэропортом Инчхон (Сеул), вышла из состава акционеров ОАО «Хабаровский аэропорт».
Южнокорейская корпорация «Международный аэропорт Инчхон», управляющая аэропортом Инчхон (Сеул), вышла из состава акционеров ОАО «Хабаровский аэропорт».
«Возможность выхода [корпорации] из акционерного капитала была предусмотрена акционерным соглашением, заключенным в 2011 году. Выкуп проходил в два этапа -5% в сентябре 2016 года, еще 5% — 31 августа 2017 года», — рассказал начальник департамента информации и общественных связей ООО «УК Комакс» (управляющая компания Хабаровского аэропорта) Дмитрий Кузьмин.
Собеседник уточнил, что такие действия обусловлены изменением стратегии южнокорейской корпорации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».