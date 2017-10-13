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08:40 (мск), источник: VN.ru

Миллиард выделяют на капремонт Красного проспекта и магистралей Новосибирска

Больше миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт новосибирских улиц в следующем году. Об этом сообщили в Управлении дорожного строительства.

Источник: VN.ru

Отремонтируют Красный проспект, участок от улицы Писарева до Октябрьского моста и площадь Ленина. Продолжат ремонт на улицах Первомайская, Немировича-Данченко, Русская, Бориса Богаткова и Станционная.

Кроме того, власти планируют установить светодиодные светофоры и дополнительные камеры видеофиксации на опасных участках дорог. Средства на капитальный ремонт выделят из федерального, областного и городского бюджетов.

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