Миллиард выделяют на капремонт Красного проспекта и магистралей Новосибирска
Больше миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт новосибирских улиц в следующем году. Об этом сообщили в Управлении дорожного строительства.
Больше миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт новосибирских улиц в следующем году. Об этом сообщили в Управлении дорожного строительства.
Отремонтируют Красный проспект, участок от улицы Писарева до Октябрьского моста и площадь Ленина. Продолжат ремонт на улицах Первомайская,
Кроме того, власти планируют установить светодиодные светофоры и дополнительные камеры видеофиксации на опасных участках дорог. Средства на капитальный ремонт выделят из федерального, областного и городского бюджетов.