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06:05 (мск), источник: Newslab.ru

«КрасКом» представил программу развития сетей

В число приоритетных направлений развития инженерной инфраструктуры вошли новые сети для стройплощадок «Солонцы-2», «Мясокомбинат», «Солнечный» и «Тихие зори», реконструкция левобережных очистных станций и водопроводных насосных на правобережной части Красноярска и другие.

«КрасКом» представил департаменту горхозяйства Красноярска инвестиционную программу развития водопроводно-канализационного хозяйства города на 2018−2022 годы.

Специалисты «КрасКома», красноярского института «Водоканалпроект», Союза строителей и министерства строительства и ЖКХ полгода совместно работали над новой «Инвестпрограммой в сфере водоснабжения и водоотведения Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2018−2022 годы» по техническому заданию городской администрации.

В число приоритетных направлений развития инженерной инфраструктуры согласно Генеральному плану города на предстоящие пять лет вошли: новые сети для стройплощадок «Солонцы-2», «Мясокомбинат», «Солнечный» и «Тихие зори», реконструкция левобережных очистных станций и водопроводных насосных на правобережной части Красноярска, а также увеличение пропускной способности напорных водоводов от насосной станции «Южная» до точки подключения сетей оснежнения Академии зимних видов спорта.

«Считаю, что в ходе коллективной работы над проектом мы решили главную задачу: новая инвестпрограмма будет отражать реальные потребности строительной отрасли, а не благие намерения заказчиков, — подчеркнул генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — С учетом предложений Союза строителей программа на 2018−2022 годы содержит комплекс мероприятий на общую сумму 3,5 млрд рублей. Документ направлен на согласование в администрацию города, а утверждать его будет министерство строительства и ЖКХ Красноярского края».

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