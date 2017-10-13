Киоски возле ДК «Юбилейный» в Академгородке в Иркутске не будут сносить
Торговые киоски, расположенные недалеко от дома культуры «Юбилейный» в микрорайоне Академгородок в Иркутске, не будут сносить.
Торговые киоски, расположенные недалеко от дома культуры «Юбилейный» в микрорайоне Академгородок в Иркутске, не будут сносить.
Об этом 12 октября 2017 года сообщила
Также планируется перевести земельный участок под ДК «Юбилейный» в собственность муниципалитета. Если этот вопрос будет решен положительно, то киоски будут включены в единую схему и предоставлены предпринимателям по предусмотренному законодательством порядку. Пока идет эта процедура, ИНЦ СО РАН не будет демонтировать киоски.
Как сообщила и.о. начальника департамента потребительского рынка администрации Иркутска Анна Дудкевич, городские власти и общественность поддержат предпринимателей в вопросах работы нестационарных торговых объектов. Каждый случай, где возникает проблема с законностью размещения киосков, будет рассматриваться на рабочей группе, в которую войдут предприниматели, представители администрации, надзорных и других ведомств. При приятии решения будет рассматриваться востребованность того или иного торгового объекта с учетом мнения жителей. Администрация окажет помощь в подготовке необходимой документации для работы объектов в правовом поле.
«Такая форма работы с предпринимателями, когда по отдельно взятой проблеме создается рабочая группа из представителей заинтересованных структур и общественности показала свою эффективность, — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Иркутска Михаил Коллекер. — Необходимо распространить такую практику на территорию всего города».