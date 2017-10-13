Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Первый муж Распутиной умер перед шоу у Дмитрия Шепелева - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
СМИ: беременная Ковальчук поделилась фото с мужем
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Киоски возле ДК «Юбилейный» в Академгородке в Иркутске не будут сносить

Торговые киоски, расположенные недалеко от дома культуры «Юбилейный» в микрорайоне Академгородок в Иркутске, не будут сносить.

Источник: Reuters

Об этом 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города. Проблемы там возникли после того, как ИНЦ СО РАН, на чьих землях расположены киоски, расторг договоры аренды и в судебном порядке требует освободить занимаемые земельные участки. Жители микрорайона собрали более шести тысяч подписей в поддержку киосков и обратились в администрацию Иркутска. Для решения проблемы городские власти выступили инициаторами встречи предпринимателей, представителей ИНЦ СО РАН, сотрудников прокуратуры и заинтересованных структур городской администрации.

Также планируется перевести земельный участок под ДК «Юбилейный» в собственность муниципалитета. Если этот вопрос будет решен положительно, то киоски будут включены в единую схему и предоставлены предпринимателям по предусмотренному законодательством порядку. Пока идет эта процедура, ИНЦ СО РАН не будет демонтировать киоски.

Как сообщила и.о. начальника департамента потребительского рынка администрации Иркутска Анна Дудкевич, городские власти и общественность поддержат предпринимателей в вопросах работы нестационарных торговых объектов. Каждый случай, где возникает проблема с законностью размещения киосков, будет рассматриваться на рабочей группе, в которую войдут предприниматели, представители администрации, надзорных и других ведомств. При приятии решения будет рассматриваться востребованность того или иного торгового объекта с учетом мнения жителей. Администрация окажет помощь в подготовке необходимой документации для работы объектов в правовом поле.

«Такая форма работы с предпринимателями, когда по отдельно взятой проблеме создается рабочая группа из представителей заинтересованных структур и общественности показала свою эффективность, — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Иркутска Михаил Коллекер. — Необходимо распространить такую практику на территорию всего города».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
В Минобороны рассказали о новых комплексах мгновенного удара США
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Депутаты испытают южнокорейских секретарей-роботов
Россию заподозрили в попытке влиять на США с помощью покемонов
Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за $12 тысяч
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь