Киоски возле ДК «Юбилейный» в Академгородке в Иркутске не будут сносить

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Об этом 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города. Проблемы там возникли после того, как ИНЦ СО РАН, на чьих землях расположены киоски, расторг договоры аренды и в судебном порядке требует освободить занимаемые земельные участки. Жители микрорайона собрали более шести тысяч подписей в поддержку киосков и обратились в администрацию Иркутска. Для решения проблемы городские власти выступили инициаторами встречи предпринимателей, представителей ИНЦ СО РАН, сотрудников прокуратуры и заинтересованных структур городской администрации.

Также планируется перевести земельный участок под ДК «Юбилейный» в собственность муниципалитета. Если этот вопрос будет решен положительно, то киоски будут включены в единую схему и предоставлены предпринимателям по предусмотренному законодательством порядку. Пока идет эта процедура, ИНЦ СО РАН не будет демонтировать киоски.

Как сообщила и.о. начальника департамента потребительского рынка администрации Иркутска Анна Дудкевич, городские власти и общественность поддержат предпринимателей в вопросах работы нестационарных торговых объектов. Каждый случай, где возникает проблема с законностью размещения киосков, будет рассматриваться на рабочей группе, в которую войдут предприниматели, представители администрации, надзорных и других ведомств. При приятии решения будет рассматриваться востребованность того или иного торгового объекта с учетом мнения жителей. Администрация окажет помощь в подготовке необходимой документации для работы объектов в правовом поле.