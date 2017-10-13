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06:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Приморкрайстрой» подал иск к строителям гостиницы Hyatt почти на 200 млн рублей

Заседание назначено на 1 ноября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.

«Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (КППК «Приморкрайстрой») подала иск почти на 200 млн рублей к акционерному обществу «Наш дом — Приморье», являющемуся заказчиком-застройщиком двух многофункциональных гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Заявление от КППК поступило в арбитражный суд Приморского края, предварительное заседание назначено на 1 ноября.

Что интересно, и «Приморкрайстрой», и АО «Наш дом — Приморье» являются учреждениями, подведомственными департаменту градостроительства Приморского края.

Напомним, экс-руководитель Приморкрайстроя и АО «Наш дом — Приморье» Сергей Запорожец несколько месяцев назад был осужден за растрату 1,8 млн рублей и получил 2,5 года условного срока.

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