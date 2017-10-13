«Приморкрайстрой» подал иск к строителям гостиницы Hyatt почти на 200 млн рублей
Заседание назначено на 1 ноября.
Заседание назначено на 1 ноября.
Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.
«Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (КППК «Приморкрайстрой») подала иск почти на 200 млн рублей к акционерному обществу «Наш дом — Приморье», являющемуся
Заявление от КППК поступило в арбитражный суд Приморского края, предварительное заседание назначено на 1 ноября.
Что интересно, и «Приморкрайстрой», и АО «Наш дом — Приморье» являются учреждениями, подведомственными департаменту градостроительства Приморского края.
Напомним,