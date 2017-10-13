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08:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске открыли для проезда две новые дороги

Новые участки сдали на месяц раньше положенного срока.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В микрорайонах Солнечный и Пашенный открыли для движения две новые дороги. Новые участки сдали на месяц раньше положенного срока. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

Обе дороги имеют небольшую протяженность — около 500 метров. Один участок связал ул. 60 лет образования СССР с пр. Молодежным. Другой соединил Ярыгинский проезд и ул. Карамзина в районе дома № 13. Построенная дорога обеспечила транспортную доступность для пожарной части № 20 и в будущем должна соединиться с ул. Гладкова.

«Движение транспорта по обеим дорогам организовано по двум полосам. Для этого нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Для пешеходов предусмотрены тротуары, отделенные от дороги газоном», — сообщили в мэрии.

Дорожники также построили ливневую канализацию, а электрики установили уличные светильники.

Отметим, что в этом году также стартовало строительство дороги в микрорайоне «Тихие зори». Участок обеспечит подъезд к ледовому дворцу «Платинум-Арена».

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