В Красноярске открыли для проезда две новые дороги

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В микрорайонах Солнечный и Пашенный открыли для движения две новые дороги. Новые участки сдали на месяц раньше положенного срока. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

Обе дороги имеют небольшую протяженность — около 500 метров. Один участок связал ул. 60 лет образования СССР с пр. Молодежным. Другой соединил Ярыгинский проезд и ул. Карамзина в районе дома № 13. Построенная дорога обеспечила транспортную доступность для пожарной части № 20 и в будущем должна соединиться с ул. Гладкова.

«Движение транспорта по обеим дорогам организовано по двум полосам. Для этого нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Для пешеходов предусмотрены тротуары, отделенные от дороги газоном», — сообщили в мэрии.

Дорожники также построили ливневую канализацию, а электрики установили уличные светильники.