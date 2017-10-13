Президенту РТ представили проекты новых зданий в центре Казани

Объект 3−4-этажной застройки по ул. Г. Тукая — «Комбинат бытового обслуживания» был одобрен всеми членами межведомственной комиссии.

По проекту 8-этажного жилого дома по ул. Калинина было принято решение изучить объект более подробно с выездом на место. Такое же решение принято по проекту жилого 4-этажного дома по ул. Хади Атласи. Здание средней этажности с двухскатной кровлей и использованием деревянных элементов вызвало дискуссию в связи с сохранившимся историческим обликом улицы.

Два других объекта индивидуального жилищного строительства рекомендованы к доработке фасадов. В частности, были рассмотрены проекты индивидуальных жилых домов по ул. Карельская (Адмиралтейская слобода) и ул. Военная.

Рустам Минниханов подчеркнул, что для исторической части города действуют регламенты по сохранению исторического масштаба и стиля нового строительства.

Для проекта 6-этажного здания по ул. Нур Баян (между улицами Татарстан и Г. Тукая) предложено рассмотреть другие варианты решения фасадов. Несмотря на пояснение Татьяны Прокофьевой о том, что здание будет расположено в глубине жилого квартала, Президент РТ предложил проработать новый проект. Также он рекомендовал осмотреть площадку застройки с выездом на место.

Проект жилого комплекса 3−18-этажности по ул. Энгельса не был одобрен. Объект будет расположен в промышленном районе возле ул. Гладилова. По мнению Рустама Минниханова, Кировский район Казани и его архитектурные особенности пока недооценены, поэтому важно изначально обеспечить здесь верную застройку, использование проектов, которые вписываются в имеющийся облик района. В результате принято решение рассмотреть проект дополнительно.

Проект 4-этажного здания по ул. Хади Такташ — Салимжанова был представлен в двух вариантах. Комиссия одобрила первый вариант с рекомендацией ее представителя архитектора Николая Новикова проработать пешеходные связи и общественные пространства вблизи объекта.

Была одобрена концепция застройки квартала по ул. Яхина — Чернышевского — Исхаки — Московская. В частности, по ул. Яхина планируется разместить торговый комплекс с апартаментами на верхних этажах, на углу Исхаки — Чернышевского — жилой комплекс с системой атриумов.

Проект предусматривает застройку, по высоте не превышающую уже имеющиеся здания, реставрацию памятника XVIII века и организацию внутриквартальных пешеходных связей.

Одобрены были и два других проекта — этап строительства зданий комплекса по ул. Тукая, 97 и школы по ул. Горького, 16.

Для объекта по ул. Шоссейная (медиакомплекс компании «ТНВ») было представлено новое решение. С учетом прежних замечаний проект был доработан специалистами «Татинвестгражданпроекта» и был принят за основу.

В очередной раз был отложен проект административного комплекса СИЗО № 2 по ул. Большая, заказчиком которого выступило Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по РТ. Президент РТ предложил рассмотреть возможность предоставления другой площадки под его застройку.