Хабаровчанам погасили зарплатный долг на 373 млн рублей
Некоторые предприятия полностью рассчитались с коллективами.
Некоторые предприятия полностью рассчитались с коллективами.
В Хабаровском крае за
По данным ведомства, в полной мере была погашена задолженность перед коллективами трёх предприятий. Так, ООО «РезолютЭнерго» задолжала за август 55 сотрудникам 372 тыс. рублей. Свыше 3 млн рублей 70 работникам выплатило руководство ООО «Карьер-Сервис» — людям не платили ни в мае, ни в июне.
Ещё почти 6,5 млн рублей коллективу задолжало руководство ОАО «Домостроительный завод». Здесь трудовые права были нарушены в случае 416 сотрудников, которым не заплатили за июнь.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2017 года в России задолженность по заработной плате превысила 3,3 млрд рублей. Наибольший размер невыплат пришёлся на Приморье — 441,4 млн рублей, или 13,3% от общей суммы.