Все медорганизации Башкирии переходят на электронные больничные — Фонд соцстраха

Источник: Башинформ

О принятии решения о переходе всех государственных медицинских организаций республики на оформление листка нетрудоспособности в электронном виде было официально заявлено на видеоселекторном совещании, проведенном в Министерстве здравоохранения республики 6 октября.

посвященном внедрению проекта.

С 12 по 27 октября 2017 года региональным отделением будут проведены масштабные зональные обучающие семинары на территории всей республики по темам: электронное взаимодействие с Фондом социального страхования, в части электронных листков нетрудоспособности; актуальные вопросы передачи функций администрирования налоговым органам и государственные услуги, предоставляемые Фондом.