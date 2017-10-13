Все медорганизации Башкирии переходят на электронные больничные — Фонд соцстраха

О принятии решения о переходе всех государственных медицинских организаций республики на оформление листка нетрудоспособности в электронном виде было официально заявлено на видеоселекторном совещании, проведенном в Министерстве здравоохранения республики 6 октября.
посвященном внедрению проекта.
С 12 по 27 октября 2017 года региональным отделением будут проведены масштабные зональные обучающие семинары на территории всей республики по темам: электронное взаимодействие с Фондом социального страхования, в части электронных листков нетрудоспособности; актуальные вопросы передачи функций администрирования налоговым органам и государственные услуги, предоставляемые Фондом.
С 1 июля вступил в силу закон, согласно которому у россиян появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. По данным ФСС, на момент вступления в силу закона около 700 медучреждений России из 12 тыс. были готовы выдавать больничные в электронном виде.