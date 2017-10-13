Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глобальный удар: новое оружие США уничтожит РФ за 60 минут - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Еще одна страна признала Крым частью России
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
15:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане до 1 апреля 2018 года будет создан Единый расчетный центр по расчетам за ЖКУ

(Казань, 13 октября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Единый расчетный центр данных ЖКХ будет создан в Татарстане на базе «Татэнергосбыта» до 1 апреля 2018 года, об этом заявил в интервью ИА «Татар-информ» директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

Источник: ИА Татар-информ

Также директор Татэнергосбыта сообщил, что планируется осуществить оптимизацию работы жилищно-коммунальной сферы: создать мобильные сервисы, приложения и личные кабинеты.

«На первом этапе планируем централизацию расчетных центров. Я думаю, до 1 апреля. На следующем этапе будем предлагать удобные сервисы. Будет единая база и легче будет внедрять», — поделился Рифнур Сулейманов.

Кроме того, он подчеркивает, что будет обеспечена прозрачность единого расчетного центра. Управляющие компании и ресурсно-снабжающие организации смогут посмотреть, когда будут поступления от населения. Отчеты работы смогут посмотреть муниципалитеты и Правительство РТ.

«В будущем планируем, когда человек платит через Сбербанк, другой банк или на почте, его деньги напрямую, автоматически будут получать коммунальщики, минуя ЕРЦ», — сказал Рифнур Сулейманов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
НКО Татарстана получат госсубсидии на оказание социальных услуг
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь