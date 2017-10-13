В Татарстане до 1 апреля 2018 года будет создан Единый расчетный центр по расчетам за ЖКУ

Источник: ИА Татар-информ

Также директор Татэнергосбыта сообщил, что планируется осуществить оптимизацию работы жилищно-коммунальной сферы: создать мобильные сервисы, приложения и личные кабинеты.

«На первом этапе планируем централизацию расчетных центров. Я думаю, до 1 апреля. На следующем этапе будем предлагать удобные сервисы. Будет единая база и легче будет внедрять», — поделился Рифнур Сулейманов.

Кроме того, он подчеркивает, что будет обеспечена прозрачность единого расчетного центра. Управляющие компании и ресурсно-снабжающие организации смогут посмотреть, когда будут поступления от населения. Отчеты работы смогут посмотреть муниципалитеты и Правительство РТ.