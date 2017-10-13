МП «Благоустройство» оштрафовано за плохие дороги в Кировском районе Самары

Так, имеют повреждения и выбоины дорожного полотна участки дорог на: улице Стара-Загора от улицы Алма-Атинской до улицы Ташкентской; улицы Свободы в районе домов №№ 141, 149, 161, 177; Ташкентском переулке от проспекта Карла-Маркса до улицы Ставропольской; улицы Юбилейной от проспекта Юных Пионеров до улицы Победы; улицы Металлистов от проспекта Юных Пионеров до улицы Победы; улицы Черемшанской в районе д. 160; улицы Ташкентской в районе д. 100; улицы Путейской в районе домов №№ 39, 29; улицы Пугачевской от улицы Елисейской до улицы Победы; улицы Кромской; улицы Земеца; улицы Минской от улицы Мирной до улицы Нагорной; улицы Олимпийской.