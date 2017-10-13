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12:21 (мск), источник: АиФ Самара

МП «Благоустройство» оштрафовано за плохие дороги в Кировском районе Самары

За нарушения законодательства о безопасности дорожного движения крупным штрафом наказано и виновное должностное лицо МП «Благоустройство».

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Кировского района Самары с привлечением специалистов городского отдела ГИБДД, были выявлены нарушения при содержании дорог МП «Благоустройство», сообщает надзорное ведомство.

Так, имеют повреждения и выбоины дорожного полотна участки дорог на: улице Стара-Загора от улицы Алма-Атинской до улицы Ташкентской; улицы Свободы в районе домов №№ 141, 149, 161, 177; Ташкентском переулке от проспекта Карла-Маркса до улицы Ставропольской; улицы Юбилейной от проспекта Юных Пионеров до улицы Победы; улицы Металлистов от проспекта Юных Пионеров до улицы Победы; улицы Черемшанской в районе д. 160; улицы Ташкентской в районе д. 100; улицы Путейской в районе домов №№ 39, 29; улицы Пугачевской от улицы Елисейской до улицы Победы; улицы Кромской; улицы Земеца; улицы Минской от улицы Мирной до улицы Нагорной; улицы Олимпийской.

В адрес директора МП «Благоустройство» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Кроме того по итогам рассмотрения трёх административных дел мировой суд Октябрьского района оштрафовал виновное должностное и юридическое лицо на 20 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

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