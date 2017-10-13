МП «Благоустройство» оштрафовано за плохие дороги в Кировском районе Самары
За нарушения законодательства о безопасности дорожного движения крупным штрафом наказано и виновное должностное лицо МП «Благоустройство».
За нарушения законодательства о безопасности дорожного движения крупным штрафом наказано и виновное должностное лицо МП «Благоустройство».
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Кировского района Самары с привлечением специалистов городского отдела ГИБДД, были выявлены нарушения при содержании дорог МП «Благоустройство», сообщает надзорное ведомство.
Так, имеют повреждения и выбоины дорожного полотна участки дорог на: улице
В адрес директора МП «Благоустройство» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.
Кроме того по итогам рассмотрения трёх административных дел мировой суд Октябрьского района оштрафовал виновное должностное и юридическое лицо на 20 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.