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08:26 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске снесли 400 незаконных павильонов

План сноса незаконных павильонов в Красноярске выполнен на 70%. Об этом на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания края сообщил заместитель главы Красноярска Сергей Кочан.

Источник: Reuters

Накануне краевые парламентарии обсудили, как соблюдается в краевом центре и в регионе права предпринимателей, а также заслушали информацию об исполнении плана по сносу несанкционированных временных сооружений в Красноярске.

Сергей Кочан напомнил, что до конца текущего года мэрия намерена снести все самовольные сооружения и установить единые современные требования к внешнему виду павильонов.

«Работа идет, — заверил парламентариев заместитель главы Красноярска. — Создан план сноса. Он выполнен на 70%, туда же мы включили павильоны, что вели торговлю алкоголем. Разработано и несколько вариантов внешнего оформления».

На сегодняшний день в Красноярске снесено порядка 400 павильонов, предстоит убрать еще 200 установленных незаконно и 103 торгующих алкоголем. «Однако решить вопрос можно только с теми павильонами, которые расположены на муниципальной земле. Проблему же с ларьками, которые расположены на территориях ТСЖ, а их более тысячи, законным путем разрешить нельзя», — добавил Кочан, заверив, что работа в этом направлении ведется.

О правах бизнесменов и нарушениях в этой сфере депутатам рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Русских. По его словам, в крае постепенно решается проблема со сроками и процедурой технологического присоединения предприятий малого бизнеса к электрическим сетям.

«Движение вперед есть, но в целом проблема остается. Порядка 4 300 предпринимателей так и не добились подключения, хотя договоры давно подписаны, а деньги уплачены», — сообщил Русских.

И. о. министра Анатолий Цыкалов заверил, что достигнута договоренность с крупными энергетическими компаниями. До марта 2018 года энергетики выполнят перед предпринимателями свои обязательства по подключению. В соответствии с «дорожной картой» министерства установлено, что сроки каждого нового подключения не должны превышать 90 дней. Председатель комитета Владимир Демидов предложил в феврале вернуться к этому вопросу и проверить, как министерство выполняет свои обещания.

Негативно уполномоченный высказался и по существующей инфраструктуре господдержки предпринимателей, на которую выделяют серьезные средства. Сергей Русских отметил: «По сути, эта инфраструктура не выполняет своего предназначения. Ведь дело не только в деньгах, а в общей помощи. У нас же все разобщено. Разные ведомства этим занимаются, и никто не понимает, что получает на выходе».

Участники заседания поддержали мнение бизнес-омбудсмена и высказались за централизованное управление поддержки малого и среднего бизнеса. Председатель комитета обещал «обострить этот вопрос» в правительстве края.

«Надо заниматься развитием малого и среднего бизнеса, — сказал Владимир Демидов, — а не сидеть и ожидать, когда повысятся цены на металл или нефть».

Депутат Александр Глисков предложил вынести эту тему на отдельное заседание комитета и рассмотреть в комплексе, как используются бюджетные деньги в этой сфере. Парламентарий Валерий Фарукшин также уточнил, не сократилось ли число предпринимателей в крае в этом году. Сергей Русских подтвердил, что оно уменьшилось еще на 2 тысячи.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение направить информацию о выявленных проблемах в правительство края для дальнейшей работы.

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