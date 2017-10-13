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09:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии завершается уборка зерновых

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона, зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены на 99 процентов от плана.

Источник: Башинформ

При средней урожайности 21,8 центнера с гектара в республике собрано 3,777 млн тонн зерна. Более 30 центнеров с каждого гектара собирают хлеборобы Стерлитамакского и Мелеузовского районов.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур — в Чекмагушевском районе, в котором с каждого гектара собирают по 39,7 центнера.

В лидерах по уборке урожая — хозяйства Стерлитамакского, Мелеузовского и Чекмагушевского районов, собравшие 224, 171 и 153 тысячи тонн зерна, соответственно.

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