В Башкирии завершается уборка зерновых
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили в
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили в
При средней урожайности 21,8 центнера с гектара в республике собрано 3,777 млн тонн зерна. Более 30 центнеров с каждого гектара собирают хлеборобы Стерлитамакского и Мелеузовского районов.
Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур — в Чекмагушевском районе, в котором с каждого гектара собирают по 39,7 центнера.
В лидерах по уборке урожая — хозяйства Стерлитамакского, Мелеузовского и Чекмагушевского районов, собравшие 224, 171 и 153 тысячи тонн зерна, соответственно.