Омский министр сельского хозяйства обвинил в трудностях с урожаем синоптиков
Максим Чекусов считает, что специалисты неправильно спрогнозировали погоду.
Максим Чекусов считает, что специалисты неправильно спрогнозировали погоду.
Сегодня, 13 октября, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов озвучил темпы уборки урожая. По его словам, зерновые и бобовые культуры уже собраны. Однако были сложности с погодой — в частности, холодный май и засуха в начале июня.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
— Нынешний год был интересным. Всю прошлую зиму мы посещали много фермеров и специалистов с обучением и выездами на производства. К посевной мы подготовились идеально. Вовремя посеяли. Май нас порадовал отсутствием дождей, но холодная погода не позволила растениям набрать силу. В первой декаде июня ударила засуха; особенно на юге Омской области она поднималась до +40 градусов. В результате растения были с ожогами. Были неутешительные прогнозы по урожаю кукурузы и гороха. Были пыльные бури. Я предупреждал об этом министра сельского хозяйства России в Казани. Осенью картина была пестрой:
— Синоптики дали идеальный прогноз на год. Но они ошиблись. Хотелось бы, чтобы они были точнее. Потому что мы бы сделали ставку на поздний сев, если бы знали о двухнедельной засухе в июне, — добавил Чекусов.
Он также отметил, что урожай все же вышел достойным.