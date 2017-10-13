Омский министр сельского хозяйства обвинил в трудностях с урожаем синоптиков

Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 октября, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов озвучил темпы уборки урожая. По его словам, зерновые и бобовые культуры уже собраны. Однако были сложности с погодой — в частности, холодный май и засуха в начале июня.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

— Нынешний год был интересным. Всю прошлую зиму мы посещали много фермеров и специалистов с обучением и выездами на производства. К посевной мы подготовились идеально. Вовремя посеяли. Май нас порадовал отсутствием дождей, но холодная погода не позволила растениям набрать силу. В первой декаде июня ударила засуха; особенно на юге Омской области она поднималась до +40 градусов. В результате растения были с ожогами. Были неутешительные прогнозы по урожаю кукурузы и гороха. Были пыльные бури. Я предупреждал об этом министра сельского хозяйства России в Казани. Осенью картина была пестрой: где-то был шикарный урожай, где-то наоборот. Был разброс от 6 до 40 центнеров за гектар.

В непростой ситуации, по мнению министра, виноваты специалисты по прогнозу погоды.

— Синоптики дали идеальный прогноз на год. Но они ошиблись. Хотелось бы, чтобы они были точнее. Потому что мы бы сделали ставку на поздний сев, если бы знали о двухнедельной засухе в июне, — добавил Чекусов.