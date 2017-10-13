В Муйнаке состоятся сразу три туристических фестиваля
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Нукусе и Муйнакском районе
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Нукусе и Муйнакском районе
Участники смогут посетить Международный
Наряду с Самаркандом, Бухарой, Хивой и Шахрисабзом, Муйнак, признанный туристическим центром, привлекает тысячи иностранных и местных туристов, любителей экстремального вождения, ралли, экотуризма и прочего.
В центре Муйнакского района и на побережье Аральского моря создана новая туристическая инфраструктура, юртовые лагеря, сафари на джипах и квадроциклах.
Культурная часть программы фестивалей обещает быть очень насыщенной.