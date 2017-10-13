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08:44 (мск), источник: Podrobno.uz

В Муйнаке состоятся сразу три туристических фестиваля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Нукусе и Муйнакском районе 17—18 октября пройдет ряд фестивалей, посвященных популяризации данной местности.

Источник: Podrobno.uz

Участники смогут посетить Международный поэтическо-музыкальный фестиваль в честь народных поэтов Бердака и Ажиниёза, гастрономический фестиваль «99 блюд из рыб Арала» и Международный экофестиваль и конференцию «Возрождение Аральского моря и Муйнака».

Наряду с Самаркандом, Бухарой, Хивой и Шахрисабзом, Муйнак, признанный туристическим центром, привлекает тысячи иностранных и местных туристов, любителей экстремального вождения, ралли, экотуризма и прочего.

В центре Муйнакского района и на побережье Аральского моря создана новая туристическая инфраструктура, юртовые лагеря, сафари на джипах и квадроциклах.
Культурная часть программы фестивалей обещает быть очень насыщенной.

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