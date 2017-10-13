За два года в Прикамье должны построить 12 новых школ

Источник: РИА "Новости"

Сейчас вводятся в строй школы в с. Сейва Гайнского района и п. Верх-Язьва Красновишерского района. В декабре будет завершено строительство школы на 1225 мест в с. Фролы Пермского района.

В соответствии с графиком ведётся строительство двух учебных корпусов для школ № 59 и № 42 в Перми, каждый на 1 000 мест. Школы в Красновишерске на 675 мест и с. Березовка на 200 мест будут сданы в следующем году.

Всего в регионе за 2018−2019 годы планируется построить 12 новых школ общей мощностью по проектам более 7000 мест.

Средства на все объекты заложены в региональный бюджет, который внесён на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края.

Также за этот период планируется построить 17 детских садов почти на 3000 мест в Перми, Кунгуре, Березниках, Очере, Кудымкаре, Краснокамске, в поселках Кондратово и Култаево Пермского района.

Определяя место для нового учреждения образования, министерство обязательно учитывает возможности бюджета и потребности территорий, тесно взаимодействуя с администрациями муниципалитетов. Планы реализуются в соответствии с программой развития, в которую «Доступное и востребованное образование» включено губернатором Максим Решетников в основные разделы.