За два года в Прикамье должны построить 12 новых школ
Министерством образования и науки Пермского края к началу этого учебного года был сдан в эксплуатацию пристрой к Култаевской школе в Пермском районе на 400 мест.
Министерством образования и науки Пермского края к началу этого учебного года был сдан в эксплуатацию пристрой к Култаевской школе в Пермском районе на 400 мест.
Сейчас вводятся в строй школы в с. Сейва Гайнского района и п.
В соответствии с графиком ведётся строительство двух учебных корпусов для школ № 59 и № 42 в Перми, каждый на 1 000 мест. Школы в Красновишерске на 675 мест и с. Березовка на 200 мест будут сданы в следующем году.
Всего в регионе за 2018−2019 годы планируется построить 12 новых школ общей мощностью по проектам более 7000 мест.
Также за этот период планируется построить 17 детских садов почти на 3000 мест в Перми, Кунгуре, Березниках, Очере, Кудымкаре, Краснокамске, в поселках Кондратово и Култаево Пермского района.
Определяя место для нового учреждения образования, министерство обязательно учитывает возможности бюджета и потребности территорий, тесно взаимодействуя с администрациями муниципалитетов. Планы реализуются в соответствии с программой развития, в которую «Доступное и востребованное образование» включено губернатором Максим Решетников в основные разделы.
Источник — министерство образования и науки Пермского края.