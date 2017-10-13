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09:16 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане после реконструкции открыли участок трассы М-7

В Татарстане после реконструкции открыли движение на участке федеральной трассы М-7 «Волга» с 888 км по 901 км. Пока участок трассы будет работать в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Дорога имеет две полосы движения в оба направления, ширина каждой составляет 3,75 м.

 — Для безопасности движения построена разделительная полоса с 8-ю левоповоротными съездами. На участке смонтированы 33 водопропускные трубы. Также установлены 1005 сигнальных столбиков, 251 дорожный знак, 12 тысяч погонных метров металлического барьерного ограждения, оборудованы 2 остановочных павильона, построен надземный пешеходный переход, — отметили в ведомстве.

Напомним, ремонт дорожного участка начался еще в феврале 2015 года.

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