В Узбекистане запретят самовольную установку антенн и кондиционеров

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента разработали проект закона «О порядке пользования, содержания жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мониторинг положения дел в сфере показал, что сегодня возникают проблемные ситуации из-за отсутствия четких норм, регулирующих совместное проживание граждан в многоквартирных домах.

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В результате этого нарушаются правила санитарии и содержания общего имущества, самовольно изменяется архитектура внешних фасадов многоквартирных домов, появляются незаконные пристройки, несанкционированные ограждения на территории дворов, которые препятствуют проезду машин служб пожарной безопасности и экстренной медицинской помощи.

Новый документ призван урегулировать все возникающие проблемы. Особенно это касается работы товариществ частных собственников жилья. В частности, закон пропишет нормы технического и санитарного содержания, организации текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, благоустройства территории, озеленения двора, устройства безопасных и современных конструкций на детских площадках, обеспечение сохранности конструктивных элементов и инженерных систем.

Кроме того, в нем будут урегулированы вопросы соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических и технических требований, правил пожарной безопасности, описан порядок осуществления ремонтных работ внутри квартиры без ущемления прав соседей.

Депутаты намерены пойти дальше и предлагают включить в проект закона нормы по предотвращению незаконных перепланировок квартир в ходе ремонта, возведения самовольных пристроек к многоквартирным домам, переоборудования и реконструкции вентиляционных шахт и каналов, самовольной установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных и спутниковых антенн, кондиционеров и других конструкций.

Сегодня в стране функционируют свыше четырех тысяч товариществ частных собственников жилья, обслуживающих более 32,4 тысячи многоквартирных домов. Уровень обеспеченности жильем на душу населения сегодня составляет в среднем 15,2 квадратных метра против 12,4 квадратных метра в 1991 году и это при существенном демографическом росте за этот период.