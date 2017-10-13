Новая дорога, которая свяжет Миасс и Златоуст, откроется 25 октября

Новая дорога, которая свяжет Миасс и Златоуст (Челябинская область), откроется 25 октября — трасса выведет напрямую к горнолыжному центру «Солнечная долина», златоустовскому биатлонному комплексу и нацпарку «Таганай», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Строительство дороги начинали «с нуля» в 2016 году. Ранее автомобилисты ездили по грунтовке. Из областной казны на пять километров качественной трассы выделили 300 млн рублей. Подрядчик — компания «Южуралмост», представители которой прямо на дороге установили большие мониторы и показали губернатору Борису Дубровскому новейшую систему лазерного сканирования: она распознает дефекты покрытия и обстановки дороги, создает цифровую модель местности, а главное — контролирует работу асфальтоукладчиков.

Глава региона проехал по новому транспортному пути от начала до конца, после чего заявил, что новая дорога — это реальная инвестиция в развитие туристического кластера.