Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Секс сокращает жизнь
Еще одна страна признала Крым частью России
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10:15 (мск), источник: dostup1.ru

Новая дорога, которая свяжет Миасс и Златоуст, откроется 25 октября

Трасса выведет напрямую к горнолыжному центру «Солнечная долина», златоустовскому биатлонному комплексу и нацпарку «Таганай».

Новая дорога, которая свяжет Миасс и Златоуст (Челябинская область), откроется 25 октября — трасса выведет напрямую к горнолыжному центру «Солнечная долина», златоустовскому биатлонному комплексу и нацпарку «Таганай», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Строительство дороги начинали «с нуля» в 2016 году. Ранее автомобилисты ездили по грунтовке. Из областной казны на пять километров качественной трассы выделили 300 млн рублей. Подрядчик — компания «Южуралмост», представители которой прямо на дороге установили большие мониторы и показали губернатору Борису Дубровскому новейшую систему лазерного сканирования: она распознает дефекты покрытия и обстановки дороги, создает цифровую модель местности, а главное — контролирует работу асфальтоукладчиков.

Глава региона проехал по новому транспортному пути от начала до конца, после чего заявил, что новая дорога — это реальная инвестиция в развитие туристического кластера.

Дорога обеспечит транзитное движение грузового транспорта по новому направлению — от автодороги Миасс — Златоуст в направлении федеральной трассы М-5. Таким образом, транспорт, следующий из Кусы, Златоуста и других прилегающих населенных пунктов в сторону областного центра, сможет выходить напрямую на трассу «Урал», минуя Миасс, что позволит уменьшить трафик улично-дорожной сети.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Между Миассом и Златоустом может появиться аэропорт
Сразу 5 маршрутов Златоуста прошли в финал Всероссийской туристской премии
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Глава Amazon Studios отстранен после обвинений в домогательствах
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с банковской карты
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь