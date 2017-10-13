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09:31 (мск), источник: БЕЛТА

Отопление в 98% жилфонда Минска подключено в трехдневный срок

13 октября, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Отопление в 98% жилищного фонда Минска подключено в трехдневный срок, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Старт отопительному сезону в жилых домах дан в столице 9 октября. За первый день тепло пришло в 47% жилых домов, за второй — в 84%. «На третий день мы вышли на цифру 98%. Оставались неподключенными 65 домов, из которых 20 — объекты капитального ремонта, по 14 домам были проблемы с поставкой тепловой энергии от других поставщиков», — отметил Юрий Кукашук.

В настоящее время проводится работа по развоздушиванию систем отопления. Всего от граждан поступило более 18,2 тыс. обращений по этому вопросу, или 27 заявок на 1 тыс. лицевых счетов. По данным на 17.00 12 октября, не выполнено около 12% заявок.

«Отмечается снижение количества обращений по развоздушиванию в службу 115», — отметил Юрий Кукашук.

Традиционно включение систем отопления производится поэтапно. На первом этапе к отоплению подключают социальные учреждения, на втором — жилые дома, гостиницы, общежития, учебные учреждения, на третьем осуществляется подключение к теплу административных зданий, производственных помещений (после того как завершится включение систем отопления в жилом секторе).

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