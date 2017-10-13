Ремонт моста на Сиверса в Ростове завершат до конца октября
До конца октября будут завершены работы по ремонту мостового перехода на проспекте Сиверса в Ростове, сообщает
До конца октября будут завершены работы по ремонту мостового перехода на проспекте Сиверса в Ростове, сообщает
Общая стоимость проекта — 185 млн рублей. На мосту отремонтируют проезжую часть и тротуары, обустроят водоотводной лоток, заменят барьерное ограждение.
Всего в этом году заключено два муниципальных контракта на ремонт путепроводов — в створе проспектов Стачки и Сиверса, с финансированием за счет средств бюджета трех уровней — федерального, областного и городского.
Ремонт моста на пр. Стачки общей стоимостью почти 50 млн рублей уже завершен. Добавим, что в 2016 году в Ростове были заключены 10 муниципальных контрактов на ремонт мостов и путепроводов на общую сумму 36 млн рублей.