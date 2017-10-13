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10:42 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук поручил навсегда убрать кафе на набережной Нижнего озера со стороны улицы Шевченко

Администрация Калининграда больше не будет заключать договор аренды на размещение кафе на Нижнем озере в районе улицы Шевченко. Об этом журналистам рассказал глава города Александр Ярошук во время рабочего выезда в четверг, 12 октября.

Источник: Калининград.Ru

«Никакого кафе тут быть не должно. Люди должны бегать и гулять, а не через столы пробираться. Здесь будет достаточно точек общепита — в гостинице Crystal House и в доме рядом с Историко-художественным музеем», — заверил Ярошук.

Брусчатое покрытие на этой площадке заменят на асфальт для удобства велосипедистов и роллеров. Мэр также пообещал установить стационарные туалеты на набережной и понадеялся, что вандалы не повредят их, как на Верхнем озере.

В августе МКУ «Калининградская служба заказчика» заключила контракт с ООО «Чистоград ПМК» на благоустройство Нижнего озера (в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско). Стоимость контракта — 35,8 млн рублей, срок — до 1 декабря 2017 года.

Проект, разработанный КБ «Стрелка», предусматривает ремонт подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, а также укрепление откосов. В порядок приведут тротуар у памятного знака лётчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.

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