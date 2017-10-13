Ярошук поручил навсегда убрать кафе на набережной Нижнего озера со стороны улицы Шевченко

Источник: Калининград.Ru

«Никакого кафе тут быть не должно. Люди должны бегать и гулять, а не через столы пробираться. Здесь будет достаточно точек общепита — в гостинице Crystal House и в доме рядом с Историко-художественным музеем», — заверил Ярошук.

Брусчатое покрытие на этой площадке заменят на асфальт для удобства велосипедистов и роллеров. Мэр также пообещал установить стационарные туалеты на набережной и понадеялся, что вандалы не повредят их, как на Верхнем озере.

В августе МКУ «Калининградская служба заказчика» заключила контракт с ООО «Чистоград ПМК» на благоустройство Нижнего озера (в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско). Стоимость контракта — 35,8 млн рублей, срок — до 1 декабря 2017 года.