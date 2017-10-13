В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Ненецком автономном округе заработал закон об ипотеке под один процент.
В Ненецком автономном округе заработал закон об ипотеке под один процент.
Претендовать на такую ставку могут только местные жители, которые покупают жилье на территории Ненецкого автономного округа.
Разницу со средней рыночной ставкой банкам компенсирует бюджет округа. До 1 октября в НАО действовала льготная ипотека под 5 процентов, сейчас она снизилась до 1 процента, но условия остались прежними. Дом, в котором покупается квартира, должен быть кирпичным или
«Изначально проект рассчитан на молодые семьи, где оба супруга работают, но при этом им тяжело платить по 40−50 тысяч рублей ежемесячно, особенно, если в семье есть дети, — сказал губернатор НАО Игорь Кошин. — Государство помогает с выплатой процентов, поэтому покупка собственного жилья обойдется практически в ту же сумму, что и аренда жилплощади».
Власти региона рассчитывают, что количество участников программы составит около 100 человек ежегодно. Планируемый объем финансирования составит 30−40 миллионов рублей.