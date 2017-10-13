Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку

Источник: AFP 2017

Он оставит пост руководителя подразделения устройств и технологий, не будет в марте 2018 г. переизбираться в совет директоров компании. Также он оставит должность гендиректора подразделения Samsung Display, сообщает компания. В Samsung он проработал 32 года.

В прощальном письме коллегам он объяснил, что считает, что его отставка нужна компании в ситуации, когда она переживает беспрецедентный кризис.

Он убежден, что компании пора начать все сначала, с новым настроем и молодым руководством, чтобы лучше отвечать на вызовы, которые возникают в быстро меняющейся IT-индустрии.

В пресс-службе Samsung BBC пообещали, что замену Квон О Хьюну скоро найдут, но не уточнили, когда.

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Аналитик сингапурской консалтинговой фирмы QED Райан Лим считает, что Samsung переживает кризис в управлении: нынешняя система менеджмента производит впечатление слишком сложной сети, которая не упрощает процессы, а, скорее, запутывает. По его мнению, проблема должна быть решена как можно скорее, потому что тревожно не знать, кто на самом деле выводит громаду Samsung в будущее.

ВВС назвала Samsung Electronics жемчужиной в короне группы Samsung, в которую входит всего 60 компаний.

Незадолго до заявления вице-президент Квона об отставке, Samsung Electronics отчиталась о рекордной квартальной прибыли, которая увеличилась за счет роста цен на чипы.