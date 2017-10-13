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09:50 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области резко выросла задолженность по зарплате

В 3,2 раза.

Источник: Reuters

В Свердловской области задолженность по заработной плате по состоянию на 1 октября 2017 года составила более 11,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

По отношению к сентябрю, когда задолженность составляла более 8,1 млн рублей она выросла в 3,2 раза. По отношению к октябрю 2016 года задолженность по зарплате выросла на 26,2%. О своих проблемах заявили три крупные организации, которые в общей сложности имеют долги перед 775 сотрудниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проблемы связанные с задержкой выплат заработной платы возникают не редко. Одним из самых громких случаев стал скандал с невыплатами заработной платы на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Ситуацию с невыплатами на предприятии пришлось решать по личному поручению президента России Владимира Путина, который сделал его губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время визита в Екатеринбург на выставку ИННОПРОМ. В итоге в отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело.

Ещё одно уголовное дело в отношении руководства железнодорожного цеха ОАО «Алапаевский металлургический завод» за невыплаты заработной платы было возбуждено летом 2017 года по материалам прокурорской проверки. С марта по июль 2017 года на предприятии задерживали зарплату 30 сотрудникам на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

Напомним, что по данным регионального управления Государственной инспекции труда на конец 2016 года, выплаты заработка задерживали 32 предприятия 3870 своим сотрудникам на общую сумму более 155 млн рублей. А по данным на 1 августа 2017 года задолженность по заработной плате на предприятиях Свердловской области составляет свыше 127 млн рублей.

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