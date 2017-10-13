Крымские аграрии получат около 120 млн. рублей компенсации
Крымские аграрии получат около 120 млн. рублей компенсации за потерю урожая
Крымские аграрии получат около 120 млн. рублей компенсации за потерю урожая
Об этом «Крыминформу» сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства Крыма Наталья Шереметьева.
По ее информации, деньги получат АО «Совхоз «Весна», АО «Победа» и ООО «Крымская фруктовая компания».
При этом предприятия, пострадавшие от града, компенсации не получат