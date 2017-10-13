Крымские аграрии получат около 120 млн. рублей компенсации

При этом предприятия, пострадавшие от града, компенсации не получат из-за того, что власти муниципалитетов не объявили режим чрезвычайной ситуации. По граду не было объявлено чрезвычайной ситуации, даже в рамках муниципалитетов, поэтому сейчас у нас по граду получат компенсацию только за охранные мероприятия по нашему порядку те предприятия, которые заключили специализированные договоры на защиту от града. Мы не можем подавать документы на Москву по возмещению, если не объявлен режим чрезвычайной ситуации хотя бы муниципального масштаба. А на ЧС должны реагировать местные власти, — объяснила Шереметьева.