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11:43 (мск), источник: КрымPress

Крымские аграрии получат около 120 млн. рублей компенсации

Крымские аграрии получат около 120 млн. рублей компенсации за потерю урожая из-за весенних заморозков.

Источник: КрымPress

Об этом «Крыминформу» сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства Крыма Наталья Шереметьева.

По ее информации, деньги получат АО «Совхоз «Весна», АО «Победа» и ООО «Крымская фруктовая компания».

При этом предприятия, пострадавшие от града, компенсации не получат из-за того, что власти муниципалитетов не объявили режим чрезвычайной ситуации. По граду не было объявлено чрезвычайной ситуации, даже в рамках муниципалитетов, поэтому сейчас у нас по граду получат компенсацию только за охранные мероприятия по нашему порядку те предприятия, которые заключили специализированные договоры на защиту от града. Мы не можем подавать документы на Москву по возмещению, если не объявлен режим чрезвычайной ситуации хотя бы муниципального масштаба. А на ЧС должны реагировать местные власти, — объяснила Шереметьева.

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