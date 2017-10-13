Курс валют: Молдавский лей продолжает укрепляться
Нацбанк сообщает, что сегодня, 13 октябся, национальная валюта несколько укрепилась по отношению к доллару, но ослабела к евро.
Нацбанк сообщает, что сегодня, 13 октябся, национальная валюта несколько укрепилась по отношению к доллару, но ослабела к евро.
Сообщается, что за день он отыграл у американской валюты еще более четырех банов, но уступил единой европейской валюте чуть менее одного бана.
Таким образом официальный обменный курс составит 17,4478 леев за один доллар и 20,6818 леев за евро.
Обменный курс других валют составит: 0,6553 лея за 1 гривну, 4,5021 лея за румынский лей и 0,3022 лея за 1 российский рубль.