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09:56 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей продолжает укрепляться

Нацбанк сообщает, что сегодня, 13 октябся, национальная валюта несколько укрепилась по отношению к доллару, но ослабела к евро.

ЦБ: $ 57.6869   -0.23 € 68.4455   -0.06 ММВБ: $ 57.5825   -0.12 € 68.0950   -0.12
Источник: Actualitati.md

Сообщается, что за день он отыграл у американской валюты еще более четырех банов, но уступил единой европейской валюте чуть менее одного бана.

Таким образом официальный обменный курс составит 17,4478 леев за один доллар и 20,6818 леев за евро.

Обменный курс других валют составит: 0,6553 лея за 1 гривну, 4,5021 лея за румынский лей и 0,3022 лея за 1 российский рубль.

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