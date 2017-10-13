Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в домогательствах

Источник: AP 2017

Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на представителя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, дочерним предприятием которого является Amazon Studios.

«Рой Прайс отправлен в вынужденный отпуск, это решение вступает в силу немедленно», — заявил представитель Amazon.

Он также заявил, что Amazon Studios пересматривает свои контракты с продюсерской кинокомпанией The Weinstein Company, основателя которой, знаменитого продюсера Харви Вайнштейна на прошлой неделе обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько голливудских актрис.

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Совместный проект Amazon Studios и The Weinstein Company — сериал «Человек в высоком замке», который продюсирует Айза ​Хэкетт. Он снимается по мотивам одноименной книги ее отца Филипа Дика.

По данным издания Hollywood Reporter, Прайс непристойно высказался во время деловой беседы с Хэкетт в июле 2015 года. Хэккет, в свою очередь, «ясно дала понять» Прайсу, что не заинтересована в нем, а также напомнила, что состоит в однополом браке.

Однако это, как пишет издание, Прайса не остановило, и он позже повторно сделал ей сделал непристойное предложение.

На прошлой неделе The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался к сотрудницам компаний, где он работал, в обмен на помощь в развитии карьеры. По данным газеты, в числе жертв домогательств — звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.