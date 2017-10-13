Третий муниципальный дом Перми построят в Заостровке

Дом планируется построить в микрорайоне Заостровка на земельном участке по ул. Маяковского, 57. В доме должно быть 245 квартир общей площадью в 10 тыс. кв. метров. Дом будет состоять их четырех подъездов, высота — 10 этажей. Проектирование будущего здания запланировано на первую половину 2018 года. Строительство — на вторую половину 2018-го.

Сейчас готовится к сдаче второй муниципальный дом на ул. Баранчинской, 10. Полностью возведена коробка дома, сделана внутренняя отделка, ведется благоустройство придомовой территории. 198-квартирный дом планируется сдать этой осенью.