Расходы среднего жителя Калининградской области превысили доходы
В Калининградской области в августе денежные доходы в среднем на душу населения составили 25151,5 рубля.
В Калининградской области в августе денежные доходы в среднем на душу населения составили 25151,5 рубля.
Относительно июля доходы снизились на 2,4%, а к августу 2016 года — на 2,3%.
Структура использования денежных доходов по итогам августа оказалась следующей: покупка товаров и оплата услуг — 80,2%, оплата обязательных платежей и взносов — 14,2%, накопление сбережений — 0,9%, покупка валюты — 5,4%. Таким образом, превышение расходов над доходами составило 0,7%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.