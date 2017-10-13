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11:23 (мск), источник: KaliningradToday

Расходы среднего жителя Калининградской области превысили доходы

В Калининградской области в августе денежные доходы в среднем на душу населения составили 25151,5 рубля.

Относительно июля доходы снизились на 2,4%, а к августу 2016 года — на 2,3%.

Структура использования денежных доходов по итогам августа оказалась следующей: покупка товаров и оплата услуг — 80,2%, оплата обязательных платежей и взносов — 14,2%, накопление сбережений — 0,9%, покупка валюты — 5,4%. Таким образом, превышение расходов над доходами составило 0,7%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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