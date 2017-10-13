Турецкая компания начала строительство завода по выпуску металлоконструкций

Источник: Uzdaily.uz

12 октября 2017 года в промышленной зоне города Ахангарана прошла церемония закладки первого камня завода. Проект стоимостью $10,7 млн. реализуется в свободной экономической зоне «Ангрен».

В церемонии приняли участие представители DAL Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A. Ş, представители местной власти и СЭЗ «Ангрен».

Член правления и генеральный директор DAL Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A. Ş. Чагатай Косе отметил, что проект реализуются 100% за счет инвестиций Турции. Технологии для завода будут импортированы из Турции. По его данным, продукция завода будет соответствовать европейским стандартом.

Чагатай Косе добавил, что в настоящее время Узбекистан при реализации крупных промышленных проектах импортирует из-за рубежа. После запуска завод сможет в значительном уровне удовлетворить спрос Узбекистана в данной продукции, добавил он. Представитель турецкой компании отметил, что часть производимой продукции будет экспортироваться в соседние страны, такие как в Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан и др.

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Топ-менеджер DAL Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A. Ş. подчеркнул, что данный проект является уникальным для Центральной Азии. В других странах региона пока нет таких предприятий.

Чагатай Косе подчеркнул, что продукция предприятия будут использованы в строительстве крупных промышленных предприятий, включая электростанций.

Проект будет реализован в три этапа. Реализация первого этапа завершится в мае 2018 года и мощность завода составит 12 тыс. тонн продукции. Во втором этапе проекта мощности завода будут увеличены до 20 тыс. тонн и в третьем этапе — до 30 тыс.

Джобир Шукруллаев, генеральный директор ИП ООО «DAL Heavy Industries», сказал, что в планах предприятия также есть проект по организации выпуска металлических труб и профилей, что удвоит инвестиции турецкой компании в данный проект. При этом он отметил, что данный проект сейчас находится в стадии разработки и пока рано говорить о его технических параметрах.

DAL Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A. Ş. занимается проектированием, изготовлением, модернизаций, техническим аудитом, услугой, продажей и монтажом нового оборудования и промышленных установок под ключ в таких секторах, как производство цемента, извести, энергии, полезных ископаемых и угля с 1985 года.

В Узбекистане компания работает с 2012 года и в протяжении пяти лет реализовала инвестиционные проекты по строительству и расширению цементного завода в Джизакской области на общую сумму $133,4 млн., и в данное время ведет работы в инвестиционном проекте строительства цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на общую сумму $203,1 млн.